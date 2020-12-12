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В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака

В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака
Фото: AP/TAСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дешифровщикам удалось прочитать записку, которую американский серийный убийца Зодиак направил 51 год назад в газету "Сан-Франциско Кроникл".

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на ФБР, разгадать шифр удалось троим специалистам из США, Бельгии и Австралии.

"Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это быстрее отправит меня в рай, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать", - говорится в записке. Отмечается, что расшифровка не приближает к разгадке, кем же был убийца.

Зодик убил пять человек в конце 1960-х годов, пойман он не был. Во время серии нападений, которые несколько лет держали в страхе жителей Сан-Франциско, убийца использовал и огнестрельное, и холодное оружие. Он также отправлял записки в газеты, в том числе зашифрованные. Еще две такие записки пока не разгаданы, возможно, их содержание поможет установить личность преступника.

Американский веб-дизайнер Дэвид Оранчак, который участвовал в расшифровке письма, отмечает, что ему и его коллегам удалось разгадать шифр с помощью специальных программ и человеческой изобретательности. Он также констатировал, что в тексте - "примерно та же чушь Зодиака, жаждавшего внимания",

ФБР подтвердило дешифровку кода и заверило, что продолжает поиски убийцы.

Убийства Зодиака начались в декабре 1968 года, когда мужчина и женщина были застрелены в своей машине. В июле 1969 убийца стрелял еще в одну пару, но мужчина выжил. В том же году еще на одну пару напали с ножом, но мужчина также выжил. В октябре 1969 года был застрелен водитель такси.

Убийца, который называл себя Зодиаком, не был установлен, но сам злоумышленник в письмах признавался в убийстве 37 человек. Официально доказаны только пять жертв.

США Зодиак

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