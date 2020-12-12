МИД Казахстана вручил ноту российскому дипломату после слов депутата

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах РФ Александр Комаров был приглашен в МИД Казахстана после заявления главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории республики.

Как сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства, заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказывания Никонова на Первом канале о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

В документе говорится, что МИД Казахстана ожидает "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации".

Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана.