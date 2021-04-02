Слова Мединского о великоросских землях в Казахстане и Белоруссии Песков отнес к науке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отнес к научным изысканиям предложение помощника президента Владимира Мединского задуматься о том, как великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии.

Он подчеркнул, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.

"На повестке дня нет такого вопроса. Это научные изыскания", - сказал Песков на брифинге.

Слова Мединского прозвучали 30 марта в Совете Федерации, где сенаторы и представители министерств обсуждали "схватку за историю" и "войну памяти" в контексте противостояния России и Запада. Обсуждение на следующий день пересказал "Коммерсантъ".

Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский на этом обсуждении заявил, что "фальсификация истории – это не цель, а средство" и что "западные силы" "промывают мозги" россиянам. По его убеждению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят "отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг".

После этого Мединский предложил собравшимся подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии".

В декабре 2020 года депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил на Первом канале, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Вскоре депутат Госдумы Евгений Федоров на YouTube-канале "Белрусинфо" также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за "восстановление единого государства с Казахстаном".