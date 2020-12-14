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Власти Нидерландов введут локдаун на месяц

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявит о всеобщей изоляции в стране до 19 января, сообщает издание NL Times со ссылкой на источники.

Меры, как ожидается, вступят в силу в полночь. В стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы со среды перейдут на онлайн-обучение. По данным издания, Рютте призовет жителей Нидерландов оставаться дома как можно дольше и не принимать гостей. Власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.

В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8 496 случаев заражения коронавирусом. Хотя это самый низкий показатель за пять дней, он все еще на 19% выше, чем неделю назад. Больше всего новых заражений в Амстердаме. Число летальных исходов у инфицированных в понедельник выросло еще на 35.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 621 тыс. человек, умерли более 10 тысяч.

Нидерланды коронавирус

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