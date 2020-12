Встретить Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке можно будет только удаленно

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Традиционное отмечание встречи Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в этом году пройдет дистанционно, посетителей на площадь пускать не будут, пишет The Hill со ссылкой на организаторов праздника The Times Square Alliance and Countdown Entertainment.

Праздничное мероприятие на площади пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению и в интернете. Его организуют с учетом всех действующих в городе эпидемиологических требований и после консультаций с медицинскими экспертами.

Всех, кого пропустят на площадь, будут обязаны предварительно сдать тесты и пройти медосмотр. Также все они все время будут носить маски, кроме непосредственного участия в выступлении, и шоу будет спланировано с учетом социального дистанцирования.

Специальными гостями мероприятия станут так называемые "герои 2020 года", в том числе сотрудники экстренных служб, медики, работающие с коронавирусными больными и их семьи.

В сентябре организаторы праздника предполагали, что, скорее всего, он пройдет виртуально с учетом сложности обеспечить соблюдение социальной дистанции в новогоднюю ночь.

14 декабря мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть роста заболеваемости COVID-19.