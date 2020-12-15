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North Face отказалась сшить куртки с логотипом нефтесервисной компании из США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Производитель одежды North Face отклонил заказ американской нефтесервисной компании Innovex Downhole Solutions на изготовление 400 курток с ее логотипом, пишет Financial Times.

Innovex планировала подарить куртки своим сотрудникам на Рождество. По словам CEO компании Адама Андерсона, North Face отказалась выполнить заказ, поскольку Innovex работает в нефтегазовом секторе.

"Они говорят, что мы не соответствуем критериям их бренда", - заявил Андерсон, который также отметил, что North Face не хочет ассоциироваться с некоторыми отраслями, включая производство алкогольных напитков и табака.

В открытом письме, адресованном Стиву Рендлу, главному исполнительному директору V.F. Corp., которой принадлежит бренд North Face, Андерсон отметил, что "нефть и природный газ являются двумя основными ресурсами, которые человечество может использовать для производства недорогой и надежной энергии".

"Работа нашей компании в отрасли в целом позволяет людям иметь те качество и продолжительность жизни, о которых невозможно было себе представить лишь век назад", - подчеркнул он.

Он назвал решение North Face "ироничным", отметив, что куртки компании "производятся из продуктов нефте- и газопереработки".

"Я считаю, что позиция вашей компании является контрпродуктивной игрой на публику, и я был бы признателен, если бы вы пересмотрели эту позицию", - заявил Андерсон Рендлу.

Как отмечает FT, политика North Face запрещает размещение на продукции компании логотипов производителей оружия и табачных изделий, но не содержит указаний относительно нефтегазовых компаний. Однако North Face заявляет, что в ее миссию входит продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Компания открыто поддержала Парижское соглашение по климату и другие экологические инициативы.

North Face отказалась комментировать случай с Innovex, но отметила, что "тщательно изучает все заказы, чтобы гарантировать, что они соответствуют целям и обещаниям в области устойчивого развития и защиты окружающей среды".

Производитель одежды заявил, что ищет способы снизить свое воздействие на природу и планирует "в конечном итоге использовать только переработанные синтетические материалы".

Глава Innovex отметил, что заказ компании согласилась выполнить Eddie Bauer.

North Face США

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