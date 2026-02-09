Поиск

Американский ритейлер одежды Eddie Bauer подал заявление о банкротстве

Компания - обладатель первого патента на стеганый пуховик

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский оператор магазинов одежды Eddie Bauer LLC, принадлежащий холдингу Catalyst Brands, подал заявление о несостоятельности в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, сообщил ритейлер.

Предусмотренная этой статьей процедура позволяет реорганизовать активы и реструктурировать обязательства для преодоления кризиса.

Eddie Bauer LLC - оператор магазинов и лицензиат бренда Eddie Bauer в США и Канаде. Компания начинает ликвидацию некоторых из них, но пока они продолжат работать.

Магазины в других странах управляются другими лицензиатами и не подпадают под процедуру банкротства.

Она также не затрагивает оптовый бизнес и сегмент электронной торговли Eddie Bauer LLC, которые в январе были переданы в управление Outdoor 5. Последняя также управляет разработкой продукции бренда Eddie Bauer в США и Канаде.

Интеллектуальная собственность, связанная с этим брендом, будет по-прежнему принадлежать Authentic Brands Group, которая сможет лицензировать его в пользу других операторов.

Eddie Bauer LLC подписала соглашение о реструктуризационной поддержке с кредиторами по обеспеченному долгу, направленное на "максимально быстрое и эффективное" прохождение процедуры банкротства.

Компания проведет ликвидационную распродажу товаров в магазинах и попытается найти покупателя на весь этот бизнес или его часть. Если поиски завершатся успехом, она может отказаться от полной ликвидации бизнеса.

По словам главного исполнительного директора Catalyst Brands Марка Роузена, ритейлер находился в трудном положении еще до прошлогоднего формирования холдинга в результате слияния сети универмагов JCPenney со SPARC Group, владевшей Eddie Bauer, Nautica и другими брендами. Роузен отметил в числе прочего снижение продаж и проблемы в цепочке поставок Eddie Bauer LLC.

"За последний год эти проблемы обострились из-за разных негативных факторов, включая увеличение стоимости ведения бизнеса в связи с инфляцией, сохранение неопределенности вокруг пошлин и другие, - сказал он. - Руководству Catalyst удалось добиться значительных подвижек внутри бренда, в том числе стремительных улучшений в разработке и маркетинге продукции, однако невозможно было произвести эти изменения со скоростью, достаточной для полного решения созданных за несколько лет проблем".

Как сказано в заявлении о банкротстве Eddie Bauer LLC, у компании более 100 тысяч кредиторов и обязательства на сумму в диапазоне $1-10 млрд при активах всего в $100-500 млн.

Authentic Brands отдельно сообщила, что бренд Eddie Bauer будет придерживаться стратегии, ориентированной на технические инновации в разработке продукции и расширение цифрового бизнеса. В ее рамках он "вернется к корням", перезапустив линейку элитной спецэкипировки First Ascent ("Первое восхождение").

Первый магазин Eddie Bauer появился в Сиэтле в 1920 году. Компания полностью экипировала участников первой американской экспедиции, поднявшейся на Эверест (1963 год), и первой получила патент на стеганый пуховик.

