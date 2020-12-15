В Литве зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки выявлено 2 320 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Литве - 1 432, скончались 38 пациентов, в Латвии - 587 случаев, скончались пять человек, в Эстонии - 301, умерли три заболевших COVID-19.

Как сообщил во вторник департамент статистики Литвы, количество умерших за сутки с диагнозом COVID-19 стало самым большим в стране с начала пандемии. От коронавируса в стране в общей сложности скончались 863 человека, по иным причинам умерли 423 зараженных.

Всего в Литве выявлено 96 452 случая заражения коронавирусом. Накануне, 14 декабря, было зафиксировано 1 919 новых случаев. На данный момент болеют 53 501 человек.

В Латвии, как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), число заражений коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 26 472, за это время скончались 357 человек с подтвержденным COVID-19. Накануне было выявлено 210 заболевших.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что в стране за последний месяц резко выросло число умерших от коронавируса и нуждающихся в больничном лечении людей.

"В сентябре и октябре болезнь распространялась больше среди молодежи, а через нее и среди лиц старшего возраста. Исходя из последнего, скачкообразно выросло число нуждающихся в больничном лечении и умерших от COVID-19. В ноябре было зарегистрировано 47 смертей, что в восемь раз больше, чем в предыдущем месяце", - заявил Ратас, выступая в парламенте.

Премьер сообщил, что во вторник правительство приняло план вакцинации населения. По его словам, ведется подготовка к началу вакцинации в январе 2021 года, после того, как в конце декабря поступят вакцины Pfizer и BioNTech, а в середине января - вакцина Moderna.

Вакцинация будет бесплатной и начнется, прежде всего, среди медиков, а также сотрудников и постояльцев попечительских заведений. В первоочередную группу войдут также люди старше 70 лет и больные с некоторыми хроническими заболеваниями. Вакцинация детей начнется по мере поступления вакцины для них.

Прививать от COVID-19 будут врачи, медицинские сестры и акушерки, прошедшие специальное обучение.

"Нашей целью является уменьшить и предотвратить число смертей от COVID-19 и предоставить в 2021 году возможность бесплатной вакцинации и тем жителям Эстонии, которые не входят в целевую группу вакцинации", - подчеркнул Ратас.

С начала эпидемии в Эстонии число первичных положительных тестов на коронавирус составило 18 682. Накануне было зафиксировано 331 новое заражение.

В больницах с COVID-19 находится 313 пациентов, 19 из которых на искусственном вентилировании легких.

Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 157 человек с диагнозом COVID-19.