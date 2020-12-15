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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:36Заразились
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В Молдавии выявлен новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Медики Молдавии зафиксировали за сутки 1403 новых случая заражения коронавирусом, всего с момента начала пандемии в республике выявлено 128 656 случаев инфицирования, об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Отмечается, что за минувшие сутки скончалось 27 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. До этого наибольшее количество скончавшихся от COVID-19 за сутки было в минувшую субботу, 12 декабря, - 26 человек. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2625 человек.

Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован в среду, 9 декабря, - 1766 случаев.

Минздрав также сообщает, что во вторник из медучреждений было выписано 1135 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от новой инфекции излечились 111 314 человек.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 14 717 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3859 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 286 находятся в крайне тяжелом состоянии, 60 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечает Минздрав.

Коронавирусные ограничения в Молдавии

Ранее сообщалось, что на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд навынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Министерство просвещения Молдавии объявило накануне, что с 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы, пока неизвестно.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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