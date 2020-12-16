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Байден подтвердил намерение назначить Буттиджича главой Минтранса США

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден заявил, что выдвинет Пита Буттиджича на пост главы Минтранса.

В миреБайден решил назначить своего экс-соперника Буттиджича министром транспорта СШАЧитать подробнее

"Мэр Пит Буттиджич - лидер, патриот и человек, который решает проблемы. (...) Я выдвигаю его на пост министра транспорта, потому что он способен справиться с проблемами на пересечении рабочих мест, инфраструктуры, равенства и климата", - написал Байден в своем твиттере.

Ранее американские СМИ писали, что Байден планирует назначить Буттиджича главой Минтранса США,

Буттиджич ранее был мэром Саут-Бенда (штат Индиана). Кроме того, он боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2020 году, но после успешного старта на праймериз стал сдавать позиции. В итоге он снял свою кандидатуру и поддержал Байдена.

Как и Байден, Буттиджич считается "умеренным" демократом, поэтому его шансы на удачное выступление на праймериз оценивались как высокие.

США Джо Байден Пит Буттиджич

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