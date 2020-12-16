Байден решил назначить своего экс-соперника Буттиджича министром транспорта США

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден решил назначить Пита Буттиджича на пост главы Минтранса, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на несколько источников.

Ранее поступали данные, согласно которым Буттиджич является фаворитом в борьбе за должность министра транспорта США.

Буттиджич ранее был мэром Саут-Бенда (штат Индиана). Кроме того, он боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2020 году, но после успешного старта на праймериз стал сдавать позиции. В итоге он снял свою кандидатуру и поддержал Байдена.

Как и Байден, Буттиджич считается "умеренным" демократом. Именно поэтому шансы бывшего мэра на удачное выступление на праймериз оценивались как высокие.