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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:18Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 73,4 млн человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 73 463 135, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 634 339, выздоровели более 48 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 716 777 инфицированных COVID-19, зафиксировано 303 505 летальных исходов, излечились более 7 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где этот показатель за истекшие стуки вырос до 9 932 547, число скончавшихся - до 144 096, поправились более 9,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 970 034 заболевших, из них умерли 182 799, вылечились более 6,2 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 210,6. В США на 1 млн жителей скончались 937 человек, Индии - 104, Бразилии - 857.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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