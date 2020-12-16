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Китайская компания купит у Pfizer не менее 100 млн доз COVID-вакцины

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (Fosun Pharmaceutical) заключила с немецкой компанией Pfizer соглашение о закупках разработанной ею совместно с BioNTech вакцины против коронавируса COVID-19, передают в среду западные СМИ.

В компании сообщили, что ее подразделение договорилось с Pfizer о приобретении "адекватного объема" вакцины - не менее 100 млн доз, и что до конца года Fosun Pharmaceutical внесет аванс в размере $152 млн за партию в 50 млн доз.

Однако вакцина Pfizer пока не получила одобрение со стороны китайских надзорных органов для применения в КНР. В Fosun Pharmaceutical отметили, что остальную часть платежа - $152 млн - Pfizer получит после одобрения препарата властями КНР.

О сроках поставок оставшихся 50 млн доз вакцины не сообщается.

СМИ уточняют, что сразу пять вакцин проходят финальную часть испытаний в Китае. При этом Пекин подписал соглашения с рядом стран об экспорте миллионов доз китайских вакцин. В то же время, отмечают СМИ, китайские компании также сотрудничают с иностранными производителями для поставок в КНР их вакцин.

Ранее вакцина Pfizer и BioNTech получила одобрение со стороны надзорных органов Великобритании, США, Бахрейна, Канады, Мексики, Кувейта и Сингапура.

Fosun Pharmaceutical Китай Коронавирус Pfizer BioNTech

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