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ВОЗ сможет помочь странам АТР с COVID-вакцинами только в апреле-июне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет начать распределение вакцин от коронавируса COVID-19 в странах Азиатско-Тихоокеанского региона примерно в апреле - июне 2021 года, сообщила координатор по медикаментам и медицинским технологиям ВОЗ Сокорро Эскаланте.

Доставка вакцин будет производиться через COVAX - глобальный проект ВОЗ по распространению в мире вакцин от COVID-19.

"Важно подчеркнуть, что большинство, если не все страны западной части Тихого океана участвуют в COVAX. В рамках COVAX мы ожидаем поставок вакцин во втором квартале 2021 года", - приводит слова Эскаланте агентство Associated Press (AP).

Она уточнила, что в то же время ряд стран региона полагается на собственные контракты с производителями вакцин.

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В свою очередь региональный директор ВОЗ Такеси Касай напомнил, что производство вакцины в достаточных количествах и ее доставка всем нуждающимся требует времени.

По мнению ВОЗ, необходимо, чтобы вакцинация началась среди тех групп населения, которым в наибольшей степени угрожает коронавирус, поскольку вакцина пока будет доступна лишь в ограниченных количествах. Кроме этого, в ВОЗ заявили, что вакцинация не заставит вирус исчезнуть, поэтому правительствам разных стран надо принять долгосрочный подход в борьбе с вирусом, включая тестирование на COVID-19, отслеживание контактов зараженных и карантинные меры.

На фоне нынешней эпидемиологической ситуации представители ВОЗ обратились к молодежи, среди которой наблюдается все больше случаев инфицирования, с призывом соблюдать дистанцию и прочие меры безопасности.

AP напоминает, что в сферу ответственности бюро ВОЗ по Западной части Тихого океана входят 37 стран и территорий с населением 1,9 млрд человек.

Хроника 09 января – 17 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус АТР

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