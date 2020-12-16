Помпео ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин, так как он контактировал с заразившимся COVID-19, сообщают в среду американские СМИ со ссылкой на представителя госдепа.

"Установлено, что госсекретарь Помпео контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус", - сказали в госдепе.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что тест Помпео на COVID-19 оказался отрицательным.

"Однако в соответствии с постановлением Центра по контролю и профилактике заболеваний США он будет находиться на карантине", - добавили в госдепе.