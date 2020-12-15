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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
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Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс. человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 300 586 человек, сообщил в ночь на вторник американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в США число инфицированных на 03:30 вторника по московскому времени выросло до 16 432 408 человек, вылечились более 6,3 млн.

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Университет, который суммирует данные, поступающие из 191 страны и региона мира, сообщил, что в ночь на вторник общее число заразившихся COVID-19 на планете достигло 72 702 555, из них скончались 1 619 598, вылечились 47,5 млн.

Портал Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, сообщил, что общее число инфицированных в 220 странах и регионах мира составило на 3:30 по московскому времени 73 171 533, летальные исходы зафиксированы в 1 627 254 случаях, выздоровели 51,2 млн заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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