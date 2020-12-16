Парламент Молдавии снизил пенсионный возраст

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии аннулировал пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию, как это было до декабря 2016 года.

Закон был принят в среду сразу в двух чтениях 54 голосами (из 101) депутатов от Партии социалистов, фракции "Шор" и "За Молдову", передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии.

Инициатива социалистов направлена на отмену постепенного увеличения пенсионного возраста с 62 до 63 лет для мужчин и с 57 до 63 для женщин, введенного парламентом в декабре 2016 года.

Утверждение пенсионной реформы было одним из условий Международного Валютного фонда для подписания новой Программы с Молдавией. Отмена пенсионной реформы может привести к полному блокированию внешнего финансирования Молдавии. Эту цель преследует новое парламентское большинство, созданное Партией социалистов и партией "Шор" после победы Майи Санду на выборах президента. Новая негласная коалиция стремится увеличить дефицит бюджета до вступления нового президента в должность.

Автор законодательной инициативы об аннулировании пенсионной реформы, социалист Владимир Односталко отметил, что тот проект 2016 года был "направлен на банальное увеличение пенсионного возраста, но тогда его называли благом для народа", хотя в реальности "ситуация ухудшается".

"Многие люди банально не доживают до пенсии, а если и доживают, то пользуются этим всего несколько лет. Наша страна - лидер по непродолжительности жизни пенсионера. Для мужчин этот показатель составляет порядка четырех лет. Поэтому мы приняли решение о необходимости возврата к прежним срокам", - сказал социалист.

По его словам, также проект касается "многодетных мам (не менее пяти детей), которые получат возможность выйти на пенсию в 54 года".

Парламент проголосовал за инициативу Партии социалистов Республики Молдовы о снижении пенсионного возраста (возвращении с 63 лет для всех к 62 – для мужчин и 57 – для женщин).

Партия "Шор" выступила во время заседания с аналогичным проектом, в результате они были объединены.

Депутат от фракции "Шор" Регина Апостолова подчеркнула, что в Молдавии средняя продолжительность жизни значительно ниже, чем в странах Европы. Кроме того, она отметила, что пенсионная реформа 2016 года была дискриминационной для женщин, так как предусматривала для них повышение возраста выхода на пенсию на шесть лет, а для мужчин – только на один год.

Изменения будут действовать, начиная с 1 января 2021 года.

Оппозиция бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста против утвержденной парламентским большинством "токсичной" повестки дня.