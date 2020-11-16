Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в ночь на понедельник данные на сайте ЦИК страны.

После подсчета протоколов с 98% избирательных участков, Санду получила 54% голосов избирателей, ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тысяч голосов - почти 800 тысяч избирателей поддержали Санду, 685 тысяч отдали голоса за Додона.

Осталось подсчитать голоса примерно на 50 избирательных участках за рубежом, и разрыв только увеличивается, так молдавская диаспора преимущественно голосует за Санду. За рубежом в выборах участвовали более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.

За счет этого разрыв между кандидатами увеличился с 3% после подсчета голосов внутри страны до 8%. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Между тем Додон получил 85,8% голосов избирателей в Приднестровье, однако это не повлияло на общий расклад сил.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока свое поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник в 11:00 (12:00 мск).

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. В первом туре, прошедшем 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61% голосов избирателей.

Президент избирается на четыре года. В 2016 году Додон одержал победу над Санду с разницей в 4%.

Мандат действующего президента Молдавии Игоря Додона истекает 23 декабря. Инаугурация нового главы государства состоится сразу после этой даты.