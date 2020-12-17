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Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за COVID

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается "отменять Рождество", но призвал британцев справлять его скромно, сообщает телеканал Sky News.

"Поэтому устройте себе маленькое Рождество, и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в стране пойдут лучше", - сказал Джонсон.

Он добавил, что не собирается "отменять или запрещать Рождество". Вместо этого Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

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Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами с пожилыми родственниками, если только те не сделали прививку, избегать скоплений людей на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

За первую неделю массовой вакцинации в Великобритании прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. В стране используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили более чем у 1,8 млн человек, свыше 64,9 тыс. инфицированных скончались.

Великобритания Борис Джонсон коронавирус

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