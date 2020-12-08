Вакциной Pfizer/BioNTech первой в Британии привилась 90-летняя женщина

Вторым вакцинированным стал Уильям Шекспир

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Первую дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19, вне клинических испытаний в Великобритании во вторник получила 90-летняя Маргарет Кинан, сообщают британские СМИ.

"Я счастлива, что это случилось. Для меня честь быть первым человеком, получившим прививку от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, о котором я только могла мечтать", - сказала Кинан, которая на следующей неделе будет отмечать 91-летие.

Прививку Кинан сделала в больнице при университете Ковентри. У женщины есть сын и дочь, а также четверо внуков. По ее словам, большую часть года она находилась на самоизоляции дома, а теперь надеется, что сможет в следующем году проводить больше времени с семьей - после того, как получит вторую дозу вакцины через 21 день.

По данным ВВС, вторым в Великобритании человеком, получившим прививку, стал тезка известного английского поэта - британец Уильям Шекспир, проживающий в графстве Уорикшир.

В Великобритании во вторник начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.