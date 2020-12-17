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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

В Луганске призвали Россию к прямому сотрудничеству с ЛНР и ДНР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Прямое сотрудничество России с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками помогло бы их экономике и улучшило бы настроение людей в Донбассе, считает советник главы ЛНР, представитель Луганска на переговорах Трехсторонней Контактной группы Родион Мирошник.

"Донбассу необходимо прямое сотрудничество с Россией. Это могло бы дать толчок экономике наших республик", - заявил Мирошник "Интерфаксу" в четверг.

Путин: пресс-конференция-2020

Он отметил, что прямое сотрудничество РФ и самопровозглашенных республик Донбасса позволило бы экономике ЛНР "получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места, построить прозрачную кооперацию с российскими субъектами экономики".

"Это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе и усилило бы позиции в переговорах с украинской стороной", - добавил Мирошник.

Ранее в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс. "Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - сказал он. При этом он отметил, что в России понимают всю сложность ситуации в Донбассе.

Родион Мирошник Донбасс ЛНР ДНР Владимир Путин

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