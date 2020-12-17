Джонсон назвал Brexit без соглашения с ЕС самым вероятным исходом

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом остается самым вероятным завершением переходного периода, сообщают европейские СМИ.

"Они (переговорщики - ИФ) остаются там работать, чтобы восполнить остающиеся пробелы", - сказал представитель Джонсона журналистам в четверг. Он добавил, что переговорщики завершили работу только в четверг утром.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель и Лондон до сих пор могут добиться соглашения о будущих отношениях после Brexit. По ее оценке, сторонам удалось продвинуться вперед по большинству вопросов, но они по-прежнему пока далеки друг от друга по двум моментам - равным условиям конкуренции и рыболовству.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.