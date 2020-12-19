Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

На ведущих к Франции британских дорогах образовались пробки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британские компании, ожидая Brexit, стали активнее закупать товары в ЕС, что привело в субботу к многокилометровым пробкам на ведущих в сторону Франции дорогах графства Кент.

В частности, по сообщению газеты The Guardian, очередь примерно в восемь километров образовалась из грузовиков на автодороге M20. Все эти транспортные средства направляются во Францию через Евротоннель.

В миреДжонсон назвал Brexit без соглашения с ЕС самым вероятным исходомЧитать подробнее

Газета поясняет, что в преддверии Рождества британские компании всегда завозят больше товаров, а в этом году ситуация усугубляется Brexit.

В ночь на 1 января 2021 года истекает так называемый переходный период: Великобритания окончательно покинет ЕС, и для нее перестанут действовать все привилегии, которыми пользуются страны Евросоюза. В частности, это коснется и транспортировки товаров через границу.

В настоящее время Лондон и Брюссель ведут работу над согласованием правил, по котором они будут взаимодействовать после Brexit. Однако пока неясно, сумеют ли стороны прийти к соглашению, и поэтому британские фирмы стремятся, пока это возможно, создать побольше запасов нужной им продукции.

Великобритания Франция ЕС Brexit

Новости по теме

Новости

Девять человек погибли при пожаре в турецкой COVID-больнице

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с разведывательным спутником США

Аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли в октябре 2021 года

Пашиняна попытались не пустить на траурное мероприятие

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей
Пандемия коронавируса

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Что случилось этой ночью: суббота, 19 декабря

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ
Пандемия коронавируса

Вторая вакцина от коронавируса одобрена для использования в США

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');