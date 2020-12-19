На ведущих к Франции британских дорогах образовались пробки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британские компании, ожидая Brexit, стали активнее закупать товары в ЕС, что привело в субботу к многокилометровым пробкам на ведущих в сторону Франции дорогах графства Кент.

В частности, по сообщению газеты The Guardian, очередь примерно в восемь километров образовалась из грузовиков на автодороге M20. Все эти транспортные средства направляются во Францию через Евротоннель.

Газета поясняет, что в преддверии Рождества британские компании всегда завозят больше товаров, а в этом году ситуация усугубляется Brexit.

В ночь на 1 января 2021 года истекает так называемый переходный период: Великобритания окончательно покинет ЕС, и для нее перестанут действовать все привилегии, которыми пользуются страны Евросоюза. В частности, это коснется и транспортировки товаров через границу.

В настоящее время Лондон и Брюссель ведут работу над согласованием правил, по котором они будут взаимодействовать после Brexit. Однако пока неясно, сумеют ли стороны прийти к соглашению, и поэтому британские фирмы стремятся, пока это возможно, создать побольше запасов нужной им продукции.