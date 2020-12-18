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Помпео заявил, что антитурецкие санкции США помешают РФ получать доход

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, введенные США против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, направлены на то, чтобы лишить Россию возможностей получения доходов, а также против расширения ее влияния, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь подчеркнул, что целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США", - говорится в сообщении госдепа США по итогам беседы Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Госсекретарь призвал Турцию "решить проблему С-400 в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" и взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО", отмечается в сообщении госдепа.

Ранее на этой неделе США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400. В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает эти санкции и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией ЗРК С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

США Турция Россия Майк Помпео

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