США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400. Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео в заявлении, распространенном в понедельник.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.

Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он отметил, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

"Мы не будем мириться со значительными сделками с оборонным и разведывательным сектором России", - отметил он.

Помпео указал, что введенные в понедельник санкции показывают намерение США действовать в полной мере в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и применять его в дальнейшем в подобных ситуациях.

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