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Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID в районе Сиднея

Австралийские власти пытаются сдержать вспышку COVID в районе Сиднея
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс призвали сотни тысяч жителей Сиднея три дня оставаться дома в связи с тем, что в этом районе после периода относительно благополучной эпидемиологической ситуации были зафиксированы 28 случаев коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Если мы сможем справиться с этим в течение следующих двух-трех дней, мы все сможем гораздо лучше провести Рождество", - заявил премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.

Он предупредил, что, если обстановка будет ухудшаться, штату могут потребоваться новые ограничительные меры, и что все население Сиднея - более 5 млн человек - должно проявлять крайнюю бдительность.

В районе Сиднея закрывают 21 пляж. Однако ношение масок в Сиднее пока что остается добровольным - на фоне того, как в течение месяцев суточное количество случаев заражения в Австралии оставалось на очень низком или нулевом уровне, а внутренние перемещения по стране вернулись практически к нормальному уровню.

По данным СМИ, большинство случаев COVID-19 в Новом Южном Уэльсе связано с Авалон-Бич - пригородом Сиднея. Однако анализ генома вируса указал на его вероятное происхождение с территории США: как он начал распространяться в Сиднее, пока неясно.

Так, СМИ напоминает, что лица, прибывающие в Австралию из-за рубежа, в целях безопасности помещаются в карантин.

Тем временем, власти ряда других штатов страны стали требовать карантин от лиц, прибывающих из Нового Южного Уэльса.

В Австралии с населением в 25,7 млн человек за время пандемии выявили примерно 28 тыс. случаев коронавируса, скончались 908 инфицированных.

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