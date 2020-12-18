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На Украине зафиксирован максимальный суточный COVID-прирост за неделю

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания COVID-19 (максимальный прирост за неделю), выздоровевших - 12 866 человек, умерли 260 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 904 человека; летальных случаев - 260; выздоровело - 12 866 человек", - написал Степанов в своем фейсбуке 18 декабря утром.

Днем ранее, 17 декабря, сообщалось о 12 047 случаях коронавируса, 16 декабря о 10 622 новых случаях, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.

Количество инфицированных с начала пандемии в стране на утро пятницы составило 944 381 человек, 16 256 человек умерли от COVID-19, выздоровели 561 222 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

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