Протестующие в Кишиневе фермеры на тракторах выдвинули ультиматум

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Молдавские фермеры, устроившие акцию протеста на тракторах возле здания республиканского парламента в Кишиневе, потребовали от правительства за сутки определить конкретные решения проблемы с выплатой дополнительных компенсаций в качестве возмещения ущерба от засухи 2020 года.

Ранее сообщалось, что манифестанты, которые начали акции протеста еще на прошлой неделе, требуют включения предложенных оппозицией поправок в концепцию налогово-бюджетной политики и закон о бюджете на 2021 год. Они также требуют увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи.

Hundreds of farmers on tractors blocked Grand National Assembly Square in #Chisinau on Tuesday protesting against the results of a government meeting despite its approval of new supportive measures.#Moldova pic.twitter.com/CQUvlnS6Gm — Ruptly (@Ruptly) December 16, 2020

В четверг один из лидеров акции протеста Сергей Cтефанко пояснил, что "парламент должен уточнить сколько средств будет выделено на помощь пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям, а также указать точные источники финансирования".

"Мы провели сегодня новые переговоры с представителями парламентских фракций. Социалисты обещают нам, что будет выделено 900 млн леев (около 45 млн евро), которые должны высвободиться за счет отмены закона о компенсации украденного миллиарда. Но этот закон накануне был принят с нарушениями процедур, без заключения правительства. Утвержденный закон о бюджете не предусматривает такой меры, а потому никакие деньги не "высвобождаются" и на помощь аграриям не направляются. Если эта сумма реально будет выделена за счет долга перед Нацбанком, то это приведет к подрыву банковской системы", - заявил Стефанко.

Он подчеркнул, что закон о бюджете был принят в двух чтениях, хотя в прежние годы принимался в трех чтениях.

"Мы потребовали созыва Постоянного бюро парламента, которое должно принимать решение о третьем чтении. И там должны быть предусмотрены суммы компенсации и источники финансирования. Сегодня мы выяснили, что резервы есть, нужна только политическая воля", - подчеркнул лидер протестующих.

Он заявил, что если Партия социалистов не даст конкретный и аргументированный ответ протестующим, то они прибегнут к "более серьезным мерам". Срок ультиматума истекает в пятницу в 14.00 (15.00 по московскому времени).

Накануне поздно ночью депутаты парламентского большинства от партии социалистов и фракции партии "Шор" собрались на заседание втайне от оппозиции и протестующих. Они в срочном порядке утвердили пакет законов о бюджете, чтобы не дать возможности протестующим помешать принятию законов в четверг. Была учтена лишь малая часть требований протестующих относительно законов о бюджете. В частности, парламент не стал включать в концепцию бюджетно-налоговой политики повышение НДС для продукции сельского хозяйства с 8 до 12%.

Фермеры возмущены действиями парламентского большинства. Они требуют отставки правительства, роспуска парламента и досрочных выборов.

Подогнанные к зданию тракторы перекрыли одну из полос бульвара Штефана чел Маре, ограничив движение по центральной улице Кишинева. Центральный вход в парламент перекрыт двумя спецавтомобилями департамента карабинеров МВД. Не менее ста полицейских в защитном снаряжении блокируют подходы к парламенту, полицейские также расположились непосредственно среди манифестантов.