К охране парламента Молдавии привлекли сотни полицейских

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Молдавские фермеры, которые вторую неделю находятся в Кишиневе, припарковав свои тракторы на центральной площади, в пятницу продолжили акцию протеста; к охране парламента Молдавии, возле которого митингуют фермеры, привлечены значительные полицейские силы.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, более сотни манифестантов вновь собрались перед зданием парламента. Около 30 тракторов припаркованы как на части проспекта Штефана чел Маре, так и перед зданием парламента.

Несколько сотен полицейских в спецснаряжении выстроились на ступенях перед парламентом и в непосредственной близости от митингующих. Участники акции, сменяя друг друга у микрофона, жалуются на тяжелое материальное положение в сельском хозяйстве.

Один из организаторов протестов приветствовал присоединение к акции перевозчиков и рестораторов. "Надеемся, что к нам присоединятся ветераны, врачи и учителя. Проблемы есть не только у аграриев, они есть у всей страны. И у этой страны правительство не идет на диалог с гражданами, боится появиться на улице. Такое правительство должно уйти!" - заявил он.

Председатель Национальной ассоциации фермеров Молдавии Василий Мырзенко заявил, что в настоящее время в парламенте делегация протестующих ведет переговоры с представителями парламентских фракций.

"Ждем результатов. Мы требуем выполнения наших условий о выплате компенсаций. Фермеры - это основа страны. Они не понимают, что после засухи нынешнего года у нас совсем нет денег. А если мы не закупим семена, если мы не засеем землю - все умрет, все уедут из страны. Власти и до сих пор рассказывают нам о "стратегиях" и программах, а люди продолжают уезжать", - заявил Мырзенко.

"Мы не должны согласиться с тем, чтобы они "тяп-ляп" написали в парламенте. А затем Конституционный суд все отменит. Мы должны добиться выполнения наших требований в соответствии с законом, согласно процедуре", - подчеркнул Мырзенко.

Манифестанты, которые начали акции протеста еще на прошлой неделе, требуют включения предложенных оппозицией поправок в Концепцию налогово-бюджетной политики и закон о бюджете на 2021 год. Они также требуют увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи.

Однако, в среду, 16 декабря, ночью депутаты парламентского большинства от Партии социалистов и фракции партии "Шор" собрались на заседание втайне от оппозиции и протестующих. Они в срочном порядке утвердили пакет законов о бюджете, чтобы не дать возможности протестующим помешать принятию законов в четверг. Была учтена лишь малая часть требований протестующих относительно законов о бюджете. В частности, парламент не стал включать в Концепцию бюджетно-налоговой политики повышение НДС для продукции сельского хозяйства с 8 до 12%.