Премьер Армении не примет участия в саммите СНГ из-за смерти отца

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в правительстве страны.

"В связи со смертью отца и похоронами, которые состоятся сегодня, премьер-министр Армении не примет участия в заседании Совета глав государств СНГ", - сказал собеседник агентства.

О смерти отца премьер-министра Армении стало известно в среду, 16 декабря. Как сообщило агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря Никола Пашиняна Мане Геворгян, Вова Пашинян скончался на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.