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Аудит Doing Business показал искажение данных по четырем странам

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Аудит рейтингов Doing Business, проведенный Всемирным банком, выявил случаи давления на сотрудников с целью искажения показателей по отдельным странам.

Как говорится в материалах аудита, опубликованных на сайте организации, это повлияло на рейтинг Китая в обзоре по итогам 2017 г., на место в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии, ОАЭ за 2019 г.

После исправления искажений в рейтинге за 2017 г. место Китая в списке снизилось бы до 85-го - с присвоенного ему первоначально 78-го.

В августе Всемирный банк сообщил, что временно приостанавливает публикацию обзоров Doing Business из-за подозрений, что в отчетах за несколько лет данные по ряду стран были некорректно изменены, объявил о проведении проверки.

Как сообщил банк в четверг, он проведет теперь также проверку методики Doing Business с помощью внешних экспертов; результаты этого анализа станут известны в середине 2021 г.

При этом в 2021 г. Всемирный банк планирует опубликовать очередной обзор Doing Business - с исправлениями выявленных по итогам аудита нарушений - и в дальнейшем учтет при подготовке обзоров все выводы экспертов.

Doing Business оценивает условия ведения бизнеса в странах мира. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

Ранее банк уже проводил внешний аудит рейтинга, чтобы убедиться, что данные отчетов не подвергалась манипулированию в политических целях. Несколько лет назад методологию рейтинга Doing Business критиковал Китай.

Doing Business

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