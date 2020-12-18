Жителей Германии попросили не ездить в Испанию, Грецию и Финляндию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Германии в пятницу опубликовало расширенные предупреждения насчет поездок в Испанию, Грецию и Финляндию в связи с распространением коронавируса.

"От несрочных, туристических поездок в Испанию за исключением Канарских островов по причине высоких инфекционных показателей следует отказываться. С 20 декабря 2020 это распространяется и на Канарские острова", - говорится в информационном бюллетене министерства.

В Греции предупреждение распространяется на ряд регионов, в том числе на столичный регион Аттика, Македонию и Фракию с центром в Салониках и ряд других областей.

В Финляндии предупреждение касается в том числе административной области Усима включая Хельсинки.