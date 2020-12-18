ВОЗ рекомендовала европейцам из-за COVID оставаться на Рождество дома

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Европы в связи с ситуацией с COVID-19 следует избегать ненужных поездок в сезон рождественских праздников, заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Здесь есть разница между тем, что вам разрешают делать власти, и тем, что вам следовало бы делать", - приводит издание The Guardian выдержку из заявления Клюге. По его словам, путешествия на Рождество "не стоят риска" из-за опасности заразиться COVID-19.

При этом Клюге заверил, что у Европы - лишь "несколько месяцев жертв впереди", а ее жителям нужно "теперь поступать так, что мы все могли гордиться этим". В то же время глава подразделения ВОЗ признал, что пандемия нанесла сокрушительный урон в финансово-экономической сфере, привела к росту безработицы и сокращению возможностей для самореализации, разделила многие семьи. В особенности Клюге указал на опасность самоизоляции и локдаунов, а также социальных проблем для психического здоровья населения.

Европейский офис ВОЗ ранее также рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске.

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.

Накануне было распространено заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech-Pfizer, находящуюся в процессе получения научного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.