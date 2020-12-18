В Швеции станет обязательным ношение маски в транспорте в час пик

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Швеции вводит правило об обязательном ношении маски во время поездок в общественном транспорте в час пик с 24 декабря в связи с ростом заражений коронавирусом в последнее время, пишут в пятницу местные СМИ.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, в стране также будут введены ограничения на посещение ресторанов в группах больше четырех человек, будет введен запрет на продажу алкоголя с 20:00. Планируется в том числе сократить число людей в магазинах, торговых центрах и спортивных залах.

"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - отметил премьер-министр.

В то же время Левен отметил, что правительство пока не намерено вводить режим полного локдауна.

Правительство приняло решение, что школьники старше 16 лет продолжат учиться в дистанционном режиме и после рождественских каникул, по меньшей мере до 24 января.

Всем работодателям также настоятельно рекомендуется оставлять сотрудников на удаленном режиме работы до последней недели января.

Швеция была одной из немногих стран, которая продолжительное время не прислушивалась к рекомендации ВОЗ об обязательном ношении маски в общественных местах.

Так, глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон до сих пор сомневается в эффективности данной меры.

"Мы не верим, что это будет иметь решающий эффект, но в определенные часы в общественном транспорте это может принести пользу", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавируса в Швеции COVID-19 был диагностирован более чем у 367 тыс. человек. Почти 8 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией.