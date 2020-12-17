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В Швеции установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Швеции установлен антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией - 8881 случай, пишет AftonBladet. За сутки умер 91 заболевший. "Шведский путь" в отношении эпидемии впервые раскритиковал король Карл XVI Густав.

Пандемия коронавируса

В итоговом интервью гостелеканалу SVT король высказал мнение, что политика главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла по избеганию локдаунов и жестких ограничений провалилась. Он отметил, что умерли слишком многие, и что это чудовищно, пишет Guardian.

Неожиданная критика со стороны короля прозвучала вскоре после того, как два крупнейших региона Швеции - Стокгольм и Сконе - объявили, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией они вынуждены приостановить регулярную медицинскую помощь, в том числе плановые операции. Руководитель управления здравоохранения Сконе Альф Йёнссон отметил, что из проводимых тестов 25% оказываются положительными.

Ранее на этой неделе премьер-министр Стефан Лёвен признал, что службы здравоохранения Швеции недооценили угрозу для страны новой волны COVID-19.

Опрос Ipsos, проведенный для Dagens Nyheter, показал, что к 17 декабря поддержка Тегнелла упала на 13 п.п. до 59%, а доверие к национальной системе здравоохранения снизилась с 68% до 52%.

Отвечая на вопросы журналистов, Тегнелл отказался признать провал своей стратегии и не стал комментировать мнение короля.

Всего с начала пандемии в Швеции выявили 357 466 случаев заражения коронавирусом, умерли 7893 заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу
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