Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с разведывательным спутником США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск трехступенчатой ракеты был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по Москве) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает семи тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в пятый раз для запуска, через 8 минут 15 секунд после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

США SpaceX Falcon

Новости по теме

Новости

Аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли в октябре 2021 года

Пашиняна попытались не пустить на траурное мероприятие

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей

США нарастили группировку F-35 на Аляске до 20 истребителей
Пандемия коронавируса

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Итальянцы отметят Новый год и Рождество на карантине

Что случилось этой ночью: суббота, 19 декабря

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ
Пандемия коронавируса

Вторая вакцина от коронавируса одобрена для использования в США

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки

Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки
Пандемия коронавируса

В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса

В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса

США внесли в черный список компании из РФ "Космос Комплект" и "Совтест Комп"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');