Гирлянда загорелась на церемонии открытия главной елки в Киеве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Во время церемонии открытия главной елки Украины на Софиевской площади загорелась гирлянда, сообщила Госслужба по ЧС в телеграм-канале.

Никто не пострадал в результате инцидента.

Огонь перекинулся на елки с зажженной пиротехники. Обслуживающий персонал потушил его порошковым огнетушителем, помощь пожарных не потребовалась.

Ранее власти Украины объявили, что с 8 января в стране начнется усиленный карантин для борьбы с эпидемией коронавируса. На 7 января приходится православное Рождество.

В начале декабря правительство Украины обсуждало возможность ввести карантин раньше, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти.