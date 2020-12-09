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На Украине с 8 по 24 января введут локдаун

На Украине с 8 по 24 января введут локдаун
Фото: Reuters

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в стране введут 8 января, он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году... Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, в этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.

Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов. Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время общественный транспорт будет функционировать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны.

Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.

Украина, как и многие другие государства, в марте объявила локдаун в целях борьбы с коронавирусом. С конца весны ограничительные меры поэтапно смягчались, но уже в конце лета началось новое ужесточение карантинного режима из-за роста числа заболевших COVID-19.

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Денис Шмыгаль Украина Коронавирус

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