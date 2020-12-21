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Байден не будет обсуждать дела сына с кандидатами в генпрокуроры

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что он не будет обсуждать дела своего сына Хантера ни с какими потенциальными кандидатами на пост генерального прокурора.

"Он не будет обсуждать это ни с кем из тех, кого рассматривает на эту должность, и не будет обсуждать это с будущим генеральным прокурором", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, "это будет прерогативой будущего генерального прокурора и его команды, чтобы определить, как вести любое расследование".

В то же время Псаки отметила, что избранный президент ищет на пост генпрокурора человека, "честность которого которого находится на самом высоком уровне".

Ранее Джо Байден заявил, что расследование финансовой деятельности в отношении его сына Хантера направлено в первую очередь против него самого.

"Это (расследование - ИФ) как обычно, направлено против меня. Думаю, что это один из видов грязной игры", - сказал избранный президент в эфире "Позднего шоу Стивена Колберта".

Он отметил, что "полностью доверяет сыну" и его "не волнуют никакие обвинения в его адрес".

Как сообщалось, министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами, включая Китай.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

США Джо Байден Хантер Байден Burisma

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