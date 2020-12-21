SEC обязала сырьевые компании раскрывать платежи иностранным правительствам

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила многострадальный нормативный акт о раскрытии сырьевыми компаниями платежей в пользу иностранных правительств. Публичность этих данных, как считается, поможет борьбе с коррупцией в развивающихся странах.

Это третья попытка SEC принять документ на эту тему. Предыдущие версии нормативного акта так и не вступили в силу из-за активного противодействия со стороны крупного бизнеса.

Новая версия, принятая SEC, смягчает требования к компаниям, чтобы снизить их расходы на раскрытие информации, и в первую очередь за счет снижения ее детализации.

В этой связи два члена комиссии от Демократической партии назвали документ "слишком слабым" и проголосовали "против". Демократы находятся в SEC в меньшинстве.

В свою очередь члены SEC от Республиканской партии, хотя и поддержали документ, указали, что задачи раскрытия платежей иностранным правительствам не вписываются в цели деятельности комиссии, которая призвана защищать интересы инвесторов, обеспечивать эффективное функционирование рынка и распределение капитала, пишет The Wall Street Journal.

Раскрытие сырьевыми компаниями данных о платежах правительствам других стран - требование принятого после финансового кризиса закона Додда-Фрэнка. Он обязал комиссию принять подзаконный акт на эту тему.

Первый вариант нормативного акта SEC был отменен в 2013 г. через суд по иску American Petroleum Institute.

В 2017 г. Сенат отменил следующий, второй нормативный акт комиссии о раскрытии публичными компаниями, ведущими добычу нефти, газа и других минеральных ресурсов за рубежом, платежей иностранным правительствам. Республиканцы, имея большинство в Сенате, посчитали, что документ неоправданно повышает регулятивную нагрузку на бизнес, а также смещает цель раскрытия информации с предоставления информации инвесторам в сторону иных, общественных задач.

Согласно акту, американские эмитенты (примерно 750 публичных корпораций) должны были раскрывать в годовой отчетности платежи иностранным правительствам, включая налоги, роялти, гонорары, дивиденды, другие платежи - с разбивкой по отдельным проектам. Республиканцы оценивали суммарные издержки компаний на сбор и раскрытие этой информации в сотни миллионов долларов в год.

В нынешнем варианте нормативный акт SEC сохранил основные требования из предыдущего варианта, но предусматривает раскрытие информации о платежах иностранным правительствам не в разбивке до каждого конкретного заключенного контракта, а в целом по странам, то есть в агрегированном виде.

Антикоррупционные требования по раскрытию "сырьевых" платежей уже действуют в Евросоюзе, Великобритании и Канаде, причем там от компаний требуется раскрывать информацию вплоть до контракта. Российские сырьевые компании, имеющие листинг в Европе, с 2016 г. также начали раскрывать в годовых отчетах информацию о платежах, выплачиваемых правительствам других стран за разработку природных ресурсов.

В этой связи европейские BP, Shell, Eni, Equinor проcили SEC не принимать нормативного акта, создающего расхождения в требованиях между американским и европейским рынками, и оспаривали мнение критиков, согласно которому попроектное раскрытие создает для компаний слишком большие издержки, пишет Financial Times.

SEC приняла решение, что компании, которые уже осуществляют более детальное раскрытие, могут раскрывать те же данные и на американском рынке.

Сторонники требований о раскрытии информации о платежах считают, что прозрачность в этой сфере снизит коррупционные риски, повысит шансы на справедливое распределение доходов от разработки месторождений в бедных странах. Сторонники этой точки зрения опасаются, что менее детальная информация, предусмотренная последним актом SEC, не даст активистам возможности бороться с возможными нарушениями.