Кремль обеспокоили сообщения о мятеже в Центральноафриканской республике

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле серьезно обеспокоены поступающей из Центральноафриканской республики информацией о произошедшем в стране мятеже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля поинтересовались судьбой российских военных советников, находящихся в ЦАР и спросили, существует ли угроза их жизням.

"Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кого-то из россиян нет, но мы, в том числе и поэтому, очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости", - ответил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что повстанцы из антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" заняли город Мбайки – административный центр префектуры Лобай. Коалиция может угрожать блокадой столице ЦАР городу Банги, сообщает France 24. По данным СМИ, российские наемники из ЧВК "Вагнер" превратили Банги в свой военный центр.

По данным издания Сorbeau News, правительственные войска FACA вместе с наемниками из РФ уже разгромлены. Однако, по другим данным, бои за Мбайки еще продолжаются.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось в преддверии президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. Президент страны Фостен-Арканжу Туадере стремится переизбраться на второй срок. Повстанцы намерены помешать ему, для этого несколько их вооруженных группировок объединились в "Коалицию патриотов за перемены".