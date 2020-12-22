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Посол России опроверг сообщения о прибытии сотен военных из РФ в ЦАР

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко во вторник опроверг информацию о прибытии в страну сотен российских военнослужащих для оказания помощи властям страны в подавлении попытки мятежа.

"Кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны РФ при министерстве обороны ЦАР в Банги и 14 российских офицеров в составе миротворческой миссии ООН - МООНСЦАР, здесь нет других военнослужащих России", - сказал Титоренко "Интерфаксу".

"Также здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация", - добавил он.

Представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги накануне заявил, что Россия перебросила несколько сотен военных, а также снаряжение для помощи властям страны в подавлении попытки мятежа. По данным французских СМИ, военные прибыли в ЦАР в воскресенье.

Посол отметил, что опасности военного переворота в стране нет. "Имеет место лишь незаконная деятельность бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе, который пытается дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать выборы, первый тур которых намечен на 27 декабря, в отместку за то, что Конституционный суд ЦАР 3 декабря принял решение не допускать его к участию в президентской гонке", - подчеркнул Титоренко.

По его словам, опасности для находящихся в ЦАР граждан России в контексте упомянутых событий нет, все представительства России в стране работают в штатном режиме.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. Вечером в пятницу три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой мисси ООН в ЦАР Владимир Монтейро в воскресенье заявил, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях.

Власти ЦАР, в свою очередь, заявили, что, по их мнению, за наступлением стоит именно Бозизе, однако в партии отставного президента эти обвинения отвергли.

27 декабря в ЦАР состоятся президентские выборы. Фаворитом на них считается действующий глава государства Туадера.

ЦАР Россия

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