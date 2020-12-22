В "Ростехе" назвали санкции Минторга США очередными недружественными действиями

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкции Минторга США в отношении российской государственной корпорации "Ростех" и входящих в нее структур являются очередными недружественными действиями, заявили "Интерфаксу" в "Ростехе" в понедельник вечером.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - сказал представитель "Ростеха", комментируя новые ограничения со стороны Минторга США.

Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. В него включена корпорация "Ростех" и входящие в нее "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие.

В санкционный список США также вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ.

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями несколько лет.

Из-за санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, российское оружие покупают за рубли, национальную валюту или используются бартерные схемы.