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Главный инфекционист и глава Минздрава США публично привьются от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар получат коронавирусную вакцину во вторник.

Вместе с Фаучи и Азаром вакциной от компании Moderna привьется директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, а также рядовые медицинские работники NIH. Мероприятие состоится в NIH в Бетесде (штат Мэриленд).

"Завтра я получу свою вакцину от COVID-19 вместе с директором Национального института здравоохранения (NIH) , доктором Фаучи и несколькими передовыми сотрудниками клинического центра Национального института здравоохранения . Мы считаем важным публично получить вакцину в рамках наших усилий по демонстрации того, что эти вакцины безопасны и эффективны", - написал в своем твиттере Азар.

Ранее в понедельник избранный президент США Джо Байден в прямом эфире получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Своим примером от также хотел убедить американцев в безопасности вакцины.

Ряд политиков США уже получили первую из двух доз вакцины против коронавируса. Среди них - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. Вице-президент Майк Пенс сделал прививку публично на мероприятии в Белом доме в пятницу.

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

США Энтони Фаучи Коронавирус Moderna

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