Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Байден вместе с супругой Джилл прошли вакцинацию в штате Делавэр. Мероприятие транслировали ряд американских телеканалов, в частности, CNN и MSNBC. Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Байдена с супругой привили вакциной компании Pfizer.

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.



"I"m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it"s available, to take the vaccine. There"s nothing to worry about. I"m looking forward to the second shot." https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu — CNN (@CNN) December 21, 2020

Прививку ранее уже сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

Американские СМИ напоминают, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.

"Я не хочу обгонять очередь, но я хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американскому народу - ее (вакцину - ИФ) безопасно принимать", - цитируют СМИ слова Байдена.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).