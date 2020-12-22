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Российские миротворцы обезвредили свыше 8 тысяч мин и снарядов в Карабахе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России разминировали около 250 гектаров местности, свыше 95 километров дорог и 423 домостроения за время проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщило во вторник российское оборонное ведомство.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По сообщению Минобороны РФ, за этот период было обнаружено и обезврежено более 8,3 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны отмечали, что большую часть взрывоопасных предметов, с которыми сталкиваются военнослужащие при разминировании, составляют артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. В регионе развернут миротворческий контингент РФ.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Россия Нагорный Карабах Минобороны РФ

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