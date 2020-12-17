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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Путин допустил возможность увеличения числа миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе, если все стороны конфликта посчитают это необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе ежегодной пресс-конференции российского лидера спросили о миротворческой операции РФ в этом регионе. Он подчеркнул, что вопрос численности миротворческого контингенте необходимо решать только по договоренности со всеми сторонами.

"Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то значит - тогда делать не будем", - добавил президент РФ.

Путин отметил, что в Нагорном Карабахе находятся не только миротворцы, но и сотрудники МЧС России, а также пограничной службы ФСБ РФ.

Президент РФ добавил, что Россия готова продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, но надеется и на помощь международных организаций.

"Мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся - и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН", - сказал Путин.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Карабах Нагорный Карабах

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