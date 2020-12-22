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Палата представителей США одобрила пакет помощи экономике на $900 млн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $900 млн на поддержку американской экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19, а также $1,4 трлн на финансирование правительства, сообщает Bloomberg.

Законопроект направлен в Сенат, где до конца дня должно пройти голосование. В случае одобрения верхней палатой Конгресса он будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Документ предусматривает выделение средств на борьбу с коронавирусом, финансовую помощь физическим и юридическим лицам, субсидии серьезно пострадавшим предприятиям, ресторанам и театрам, финансирование школ, медицинских учреждений.

Агентство отмечает, что споры между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по вопросу о новом пакете финансовой помощи экономике шли около девяти месяцев. Демократы настаивали на выделении гораздо большей суммы - $3,4 трлн в мае, к октябрю снизив требования до $2,4 трлн.

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