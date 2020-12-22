Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:06Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Сенат США принял бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

91 сенатор выступил "за", 7 конгрессменов высказались "против".

Таким образом Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Сенат США Конгресс США Палата представителей США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

Цены на подсолнечное масло в РФ обвалились на опасениях введения пошлины

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Итоги года: 2020

Железная дорога-2020. Разность потенциалов

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

Еврокомиссия одобрила слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Brent подешевела ниже $50 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');