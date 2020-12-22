Сенат США принял бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

91 сенатор выступил "за", 7 конгрессменов высказались "против".

Таким образом Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.