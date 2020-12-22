Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:06Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета среднего класса "Чанчжэн-8" ("Великий поход-8", CZ-8) во вторник стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7 и группой космических микроаппаратов, прямая трансляция велась на китайском сайте DouYu.

Это первый полет новейшей китайской ракеты. Запуск был осуществлен в 07:37 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или "Чжисин-1A", созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайсы-1" и очередной спутник связи "Тяньци" (Apocalypse 12).

Новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

В перспективе первую ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте "Чанчжэн-8R" планируется адаптировать для многоразового использования. Она должна будет после старта ракеты осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу. Двухступенчатая "Чанчжэн-8" должна стать основой носителя многоразового использования для коммерческих запусков.

Китай Чанчжэн-8

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 22 декабря

Палата представителей США одобрила пакет помощи экономике на $900 млн

Американский сенатор заявил о взломе десятков email-аккаунтов Минфина США

Американский сенатор заявил о взломе десятков email-аккаунтов Минфина США
Выборы в США - 2020

Сторонники Трампа проведут его "вторую инаугурацию" 20 января

Сторонники Трампа проведут его "вторую инаугурацию" 20 января
Пандемия коронавируса

Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19

СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США

СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США
Brexit

Джонсон отказался продолжить в 2021 году переговоры с ЕС по Brexit

Что произошло за день: понедельник, 21 декабря

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');